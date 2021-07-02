Weidmann: ECB, yüksek enflasyona müsamaha göstermeye başlamamalı

Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyesi ve Almanya Merkez Bankası Başkanı Jens Weidmann, ECB'nin yeni politika çerçevesinde daha yüksek enflasyon müsamaha göstermeye başlamaması gerektiğini söyledi.



Weidmann, yüksek enflasyona hoşgörünün yüksek borçlu hükümetleri finanse etmeye yönelik bir çabanın işareti olarak görülebileceği uyarısında bulundu.

"Enflasyonun ECB'nin orta vadeli hedef seviyesini aştığı ortamda para politikasını değiştirmemek, para politikasının kamu finansmanının sürdürülebilirliğini fiyat istikrarı hedefinin önüne koyma girişimi şeklinde yanlış anlaşılabilir" diye konuşan Weidmann, "Böyle bir durum, enflasyon bekleyişlerini çıpalamayı daha zor hale getirebilir" dedi.



Weidmann ayrıca, ECB'nin Fed'in yaptığı gibi ortama enflasyon oranının hedeflemesine karşı olduğunu tekrarladı ve bunun anlatılmasının zor, uygulanması zarar verici olabileceği uyarısında bulundu.