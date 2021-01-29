Wirecard skandalı nedeniyle görevden alındı

Almanya’nın mali denetim otoritesi BaFin direktörü, Wirecard skandalı nedeniyle görevi bırakıyor. Açıklamanın Maliye Bakanı Olaf Scholz’tan gelmesi, BaFin Direktörü Feliz Hufeld’in görevden alındığı anlamına geliyor.

Skandalın otorite içinde organizasyonel yapılanma ihtiyacını ortaya koyduğunu belirten bakanlık açıklamasında Hufeld’e sekiz yıl boyunca verdiği hizmetler için teşekkür edilirken, Scholz, bu değişikliğin taze bir başlangıç anlamına geldiğini söyledi.

Dijital ödemeler şirketi Wirecard, hesaplarında 1,9 milyar doların kayıp olduğunu kabul ettikten sonra geçen haziran ayında iflas etmişti. Şirketin eski CEO’su Markus Braun ve diğer bazı üst düzey yöneticiler yolsuzluk ve kara para aklama suçlamalarıyla tutuklanmıştı.