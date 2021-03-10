WSJ Anketi: ABD'de 2021'de 40 yılın zirvesinde büyür

Wall Street Journal gazetesinin anketine göre, ABD'de 2021 yılında büyümenin yüzde 5,95'le 40 yıla yakın sürenin en yüksek düzeyine çıkması bekleniyor.



Ankete katılan analistler ABD'de bugün Temsilciler Meclisi tarafından onaylanması beklenen 1,9 trilyon dolarlık teşvik paketinin büyümeyi desteklemesi bekleniyor.



Ankete göre yılın son çeyreğinde büyümenin yıllık yüzde 5,95 olacağı öngörülürken geçen ay ise tahmin yüzde 4,87 seviyesindeydi. ABD ekonomisi 1983 yılında yüzde 7,9 büyüme göstermişti.