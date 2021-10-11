WSJ: Evergrande son olmayacak

Wall Street Journal'ın Nomura Holdings tarafından hazırlanan bir rapora dayandırdığı haberine göre China Evergrande Group, Çin'in zor duruma düşen son gayrimenkul şirketi olmayabilir.

Çinli gayrimenkul geliştirme şirketlerinin pazarın iyi olduğu zamanlarda 5 trilyon dolardan fazla borç aldıklarını tahmin eden Nomura ekonomistleri, gayrimenkul geliştirme şirketlerinin borçlarının 2016 sonundan bu yana neredeyse ikiye katlandığını ve gelinen borç seviyesinin dünyanın üçüncü büyük ekonomisi Japonya'nın toplam GSYH'sını aştığını vurguladılar.

Global piyasaların Çin'in gayrimenkul geliştirme sektöründe olası bir temerrüt dalgasına karşı kendilerini hazırlamakta oylduklanını belirten Nomura, gayrimenkul geliştirme şirketlerinin beşte ikisinin uluslararası tahvil yatırımcılarından aldıkları borçları üzerinde uyarı ışıklarının yanmakta olduğunu savundu.

Çinli liderlerin, bu borç sorununu çözmek için giderek ciddileştiklerini belirten Nomura, ancak aşırı borçlanmayı önlemek için alınan tedbirlerin daha fazla şirketin zor duruma düşmesine yol açabilecek olmaları, ülke ekonomisini rayından çıkarabilecek olmaları nedeniyle Çinli liderlerin son yıllarda karşı karşıya kaldıkları en büyük ekonomiz meydan okuma olduğunu da ifade etti.