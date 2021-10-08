WTI petrolün varil fiyatı son 7 yılın en yüksek seviyesini gördü

Dün günü 78,30 dolar seviyesinde tamamlayan WTI türü petrolün varili, 17.44'te kapanışa göre yüzde 2,31 artışla 80,11 dolar oldu. WTI türü petrolün varil fiyatı, kasım 2014'te 80,98 dolar olan seviyesinden sonraki en yüksek seviyesini gördü. WTI türü petrolün varili 19.06 itibarıyla ise 79,56 dolardan işlem gördü.

Aynı dakikalarda Brent türü ham petrolün varili 83,03 dolardan alıcı buldu.

WTI fiyatlarındaki yükseliş, dünyanın en büyük petrol üreticisi ABD'nin stratejik petrol rezervlerinden yapacağı satışla artan fiyatlara müdahale edebileceğine ilişkin haberler hakkında ABD Enerji Bakanlığının, "şimdilik" böyle bir planının bulunmadığını belirtmesinin ardından geldi.

Küresel piyasalarda rekor seviyelere ulaşan doğalgaz fiyatları nedeniyle arz kaynaklı endişeler devam ederken, bazı sanayi kuruluşlarının ve elektrik üretim şirketlerinin yakıt olarak petrolü tercih etmesiyle ham petrol talebinin de artması fiyatlardaki yükselişi destekliyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun üretim artışına gitmemesi de arz kaynaklı endişeleri artırarak fiyatların yükselmesine katkıda bulunuyor.