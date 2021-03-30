Xiaomi, resmen duyurdu: Elektrikli otomobil üretecek

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, yeni akıllı elektrikli araç (EV) birimiyle otomotiv sektörüne resmen girdiğini açıkladı.



Xiaomi, yüzde 100 iştiraki olacak şirkete başlangıçta 10 milyar yuan (1.52 milyar dolar) yatırım yapacak ve önümüzdeki on yıl içinde toplam yatırım hedefi 10 milyar dolar olacak.

Xiaomi CEO'su Lei Jun, akıllı elektrikli araç biriminin CEO'su olarak da görev yapacak.