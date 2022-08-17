"Ya zorlu iniş ya çıpasız enflasyon"

HİLAL SARI

Dr. Kıyamet ve Kriz Kahini isimleriyle de anılan ünlü ekonomist Nouriel Roubini, ABD’nin küresel piyasalardaki likiditeyi doğrudan etkileyen para politikalarının agresif şekilde sıkılaşıyor olmasının iki sonuca varabileceğini söyledi: “Ya zorlu bir iniş ya da kontrolden çıkmış bir enflasyon.” Roubini’ye göre “ABD Merkez Bankası enflasyonu gerçek anlamda yüzde 2’ye doğru çekmek istiyorsa federal fon faiz oranlarını yüzde 4’ün üzerine çıkarması, hatta yüzde 4,5-5 seviyelerine çıkması gerekiyor.” Bloomberg’e konuşan ünlü ekonomist “Eğer faizi bu kadar yükseltmezlerse enflasyon beklentileri kontrolden çıkar” dedi.

Fed’in son dotplot grafiğine göre Federal Açık Piyasa Komitesi üyelerinin yıl sonuna ilişkin faiz oranı beklentisi yüzde 3,347. 2023 sonu itibariyle ise yüzde 3,8 düzeyi öngörülüyor. Roubini ise faizi yüzde 3,8’e çıkarsalar bile, enflasyonda hala hedefin üzerinde yüzde 8 düzeylerinde olunacağını ve düşüşün çok kademeli olacağını öngörerek “Piyasalar Fed’in bir U-dönüşü yapmasını bekliyor ve gelecek yıl faiz indirimine gidilmesini beklemek için hayal dünyasında yaşıyor olmak lazım” ifadelerini kullanıyor. Goldman Sachs Eş Başekonomisti Jan Hatzius da Fed’in derin ve acılı bir resesyon olmadan - zorlu iniş olarak da anılan süreç - sıkılaşamayacağını öngören isimler arasında. Roubini “ABD’de ne zaman enflasyon yüzde 5’in üstüne çıksa ve işsizlik yüzde 5’in altına düşse, Fed’in sıkılaşması zorlu bir inişe yol açtı. Benim de baz senaryom zorlu bir iniş olacağı” dedi.

Şirket tahvillerinde ralli fren yapabilir

Bazı uzmanlara göre getiri eğrisinin terse dönmesi (2 yıllık tahvillerde getirinin 10 yıllık tahvillerdeki getirinin üzerine çıkması) resesyon endişelerinin devam ettiğine işaret ediyor. 2 yıllık tahvilde getiri yüzde 3,2 düzeyinde seyrederken, aynı saatlerde 10 yıllık ABD tahvilinde getiri hafif yükselişle yüzde 2,8’e çıktı. 30 yıllık tahvillerde de getiri yüzde 3,1 ile 2 yıllık tahvillerin gerisinde. Bloomberg’deki bir analize göre şirket tahvillerindeki büyük ralli de Fed tutanaklarıyla fren yapabilir. New York Fed’in haziranda yayınlamaya başladığı Şirket Tahvilleri Piyasası Stres Endeksi’nde de yatırım seviyesindeki şirket tahvillerinde stres düzeyi COVID-19’un ilk karantinalarındaki düzeye doğru yaklaşıyor. Fed tutanaklarında agresif sıkılaşmanın devam edeceği sinyali gelirse, uzun ve kısa vadeli şirket tahvillerinin getirileri arasında 200 bps’nin de altına düşen fark Bloomberg’de yer alan analize göre daha da düşebilir. Bloomberg Global Credit Corporate endeksi verilerine göre son bir haftada yaklaşık 35 bps daha azalan şirket tahvili getirilerinde vade makasları ise 200 bps’nin de altına inerek Fed’in ilk kez faiz artışı yapacağını sinyalini verdiği 2019’un başlarından ve geçmiş resesyonlardan da düşük düzeylere gerilemiş durumda.

Doların gözü Fed tutanaklarında

Küresel piyasalarda salı günü doların güçlendiği ve yatırımcıların risk iştahının Avrupa ve Çin’den gelen beklenti anketleriyle azaldığı bir gün oldu. Son haftalarda resesyon ve Fed’in ‘göz kırpacağı’ beklentisiyle zayıflayan ve 105’in de altına düşen dolar endeksi tekrar temmuz ayındaki 107 seviyelerine dayandı. Çarşamba akşamı açıklanacak Fed tutanakları enflasyonda temmuz ayında görülen yavaşlamaya rağmen FOMC’nin faizleri aynı hızda artırmaya devam edeceğine işaret ederse - piyasaların deyimiyle “göz kırpmayacaksa” dolar endeksinde güçlenişin devam etmesi bekleniyor. TSİ 15:15 itibarıyla dolar endeksi 106,86 düzeyindeyken, yıl başından bu yana yüzde 10 düşen euro/dolar paritesinde tutanaklar sonrası tekrar eşitlik yönünde düşüş görülebilir.