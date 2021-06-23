Yağışlar buğday ve mısırda yükselişi sınırladı
ABD'nin başlıca ekili alanlarından Ortabatı bölgesindeki yağışlar hububat piyasasındaki artışı sınırladı. Buğday fiyatları yüzde 0,5 yükselirken, mısır yatay bir seyir izledi.
ABD Tarım Bakanlığı'nın (USDA) ürün kalite raporundaki tespitlerinin piyasa beklentilerinin altında kalmasının ardından küresel arza ilişkin endişeler yükselirken, haftasonu boyunca devam eden yağışlar ABD'nin Ortabatı bölgesindeki ekinleri destekledi.
Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan buğday kontratları dün yüzde 1.5 geriledikten sonra bugün yüzde 0.5 yükselerek 6.58 dolar/bushel yani 241.8 dolar/ton seviyesine çıktı.
Yatay bir seyir izleyen Mısır vadeli kontratları 6.60 dolar/bushel, yani 259.8 dolar/ton seviyesinde işlem gördü.
Soya fasulyesi yüzde 0.5 artışla 14.01 dolar/bushel yani 514.8 dolar/ton seviyesine yükseldi.