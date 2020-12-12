"Yapay zeka yaşamı iyileştirebilir"
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yapay zekanın insan yaşamını iyileştirebileceğini söyledi.
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Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yapay zekanın insan yaşamını iyileştirebileceğine inandığını ifade ederek, "Yapay zeka tespit edilemeyen tür kanseri saptama konusunda yardımcı olabilir. Modern robotlar, geçtiğimiz yıllarda riskli olarak tanımlanan, yüksek hassasiyet gerektiren ameliyatlarda kullanılıyor" dedi, ancak kimi algoritmaların demokrasiye zarar verebileceğini ekledi.
Von der Leyen, gelecek hafta Avrupa Komisyonu'nun açıklayacağı Dijital Hizmetler Yasası ile algoritmaların şeffaf olduklarından ve etkilerinin sorumluluğunun alındığından emin olunacağını açıkladı.
Von der Leyen ayrıca Avrupa Birliği'nin kıtalararası bir yapay zeka anlaşması üzerinde çalıştığını belirtti.