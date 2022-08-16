Yatırımcılar 'felaket senaryosu' beklemiyor

Bank of America'nın (BofA) küresel fon yöneticileri anketi, yatırımcıların Ağustos ayında halen borsaların keskin düşeceğini tahmin ettiğini ancak enflasyon ve faiz artışlarının yarattığı şokun önümüzdeki çeyreklerde azalacağı tahminiyle eskisi gibi "felaket senaryosu" beklemediklerini gösterdi.

BofA'nın toplamda 836 milyar dolar tutarında varlık yöneten yöneticilere yaptığı anket hisse senedi tahsislerinin bu ay yüzde -26 ile negatif kaldığını ancak Temmuz ayındaki en son 2008 küresel mali krizinde görülen yüzde -44'lük seviyelerden yükseldiğine işaret etti.

Hisse senedi piyasaları geçtiğimiz iki ayda 2022'nin keskin düşüşlerin yaşandığı ilk yarısının ardından yükselirken BofA'nın Ağustos anketi yatırımcıların ABD'de teknoloji ve tüketici hisselerine alım yönünde ilgi gösterdiğini ancak tüketici ürünleri ve hizmet gibi defansif hisseler ile İngiliz şirket hisselerini elden çıkardığını gösterdi.

Ankette portföyde yatırım yapılmayan nakit oranının ise Temmuz'da yüzde 6.1 iken Ağustos'ta yüzde 5.7'ye gerilese de halen "çok yüksek" olduğu ifade edildi.