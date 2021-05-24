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Yatırımcılar gelişmekte olan piyasa tahvil pozisyonlarını azalttılar

JPMorgan araştırması yatırımcıların gelişmekte olan piyasalarda tahvil pozisyonlarını azalttıklarını duyurdu

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Yatırım bankası JPMorgan tarafından yapılan araştırma, yatırımcıların gelişmekte olan  piyasa devlet tahvillerindeki pozisyonlarında son 5 yılın en büyük azaltımını yaptıklarını ortaya koydu.

200'den fazla gelişmekte olan piyasa sabit getirimi menkul kıymetini  kapsayan ve 1,4 trilyon dolar büyüklüğünde varlık yöneten8 221 katılımcı ile yapılan araştırmanın Cuma günü yayınlanan sonuçlarında, "Gelişmekte  olan piyasa devlet tahvillerindeki yukarı yönlü pozisyonlar son 5 yıldaki en büyük aylık azaltımın ardından Mart 2020'den bu yana görülen en düşük seviyeye indiler" ifadeleri kullanıldı.

Ankette yer alan yatırımcıların yarısı, gelişmekte olan piyasalarda  beklenenden daha yüksek enflasyondan endişe ettiklerini ve bu nedenle  düşük faiz oranlı ülkelerde pozisyonlarını azalttıklarını ifade ettiler.

Katılımcıların yüzde 70'i Hindistan'daki COVID-19 salgınının kontrol  altına alınamamasını finansal piyasalar için risk olarak gördüklerini  de belirttiler.

Yatırımcıları yüzde 60'ı petrol fiyatlarının yılın ikinci yarısında 65-75 dolar/varil olmasını bekliyorlar.