Yellen: ABD, 'kabul edilemez seviyede enflasyonla' karşı karşıya

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD'nin "kabul edilemez seviyede enflasyonla" karşı karşıya olduğunu ve ekonomiyi zayıflatmadan enflasyon baskılarını azaltmak için uygun bütçe duruşu gerektiğini belirtti.

Yellen, ABD Senatosu'nun Finans Komitesi'ne yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın sunduğu bütçe tasarısının ABD'liler için reçeteli ilaç ve temiz enerji dahil olmak üzere maliyetleri düşürebileceğini ifade etti.

Yellen şöyle konuştu: "Kabul edilemez seviyedeki enflasyon, aynı zamanda koronavirüs salgınının tedarik zincirinde yarattığı aksamalarla ilişkili olumsuz durum ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden dolayı petrol ve gıda piyasalarındaki arz yönlü sıkıntılar dahil olmak üzere makroekonomik zorluklarla şu anda karşı karşıyayız."

Enflasyonun son 40 yılın zirvesine çıktığı ABD'de, geçen yıl enflasyonun gidişatı konusunda "yanlış" öngörüde bulunduğunu kabul eden Hazine Bakanı Yellen, Cumhuriyetçi senatörler tarafından eleştirilmişti.

Yellen konuşmasının devamında, "İş gücü piyasasını zayıflatmadan enflasyon baskılarını azaltmak için ABD Merkez Bankası'nın para politikası hamlelerini tamamlayıcı uygun bütçe duruşu gerekiyor" dedi.