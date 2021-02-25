Yellen: Aşılama ekonomiye sağlanabilecek en güçlü teşvik

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, 26 Şubat'ta video konferans yöntemiyle düzenlenecek G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısı öncesi G20'deki mevkidaşlarına yönelik bir mektup kaleme aldı.

Küresel toplumun bir yılı aşkın süredir COVID-19 salgınının neden olduğu sağlık krizi ile ekonomik krizin zorluklarıyla karşı karşıya olduğunu anımsatan Yellen, salgınının halkın sağlığı ve refahı, ekonomiler ile toplumların sosyal dokusu üzerindeki yıkıcı etkisinin görülmeye devam ettiğini kaydetti.

Yellen, bu krizlere karşı hiçbir ülkenin tek başına zafer ilan edemeyeceğini ve iş birliğinin önemli olduğunu belirterek, "İlk görevimiz virüsü durdurmak olmalı. Dünya genelinde salgını kontrol altına almak, güçlü bir ekonomik iyileşme için çok önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.

Mali desteği erken çekmeme çağrısı

ABD'nin yerel ve küresel aşılama kampanyasına verdiği öneme işaret eden Yellen, aşılara erişimin olmaması halinde özellikle düşük gelirli ülkelerin daha fazla can kaybı yaşayacağını ve ekonomik toparlanmanın gereksiz yere gecikeceğini aktardı.

Yellen, G20 ülkelerine aşılamaya yönelik girişimlere verdikleri desteği artırma çağrısında bulunarak, "Hızlı ve gerçekten küresel bir aşılama programı, küresel ekonomiye sağlayabileceğimiz en güçlü teşviktir." ifadesini kullandı.

Vatandaşlara ekonomik destek sağlamaya ve ekonomileri daha güçlü ve kapsayıcı olacak şekilde yeniden inşa etmeye devam edilmesi gerektiğini vurgulayan Yellen, "G20 ülkelerini önemli mali ve maliye politikası önlemleri almaya devam etmeye, desteği çok erken çekmekten kaçınmaya çağırıyorum." ifadesine yer verdi.

Yellen'dan düşük gelirli ülkeler için yeni SDR tahsisine destek

Yellen, özellikle düşük gelirli ülkelerin salgından ağır bir darbe aldığına dikkati çekerek, bu ülkelerin sağlık krizi ile ekonomik krize yanıt verebilmek için sınırlı politika seçenekleriyle karşı karşıya olduğunu bildirdi.

Düşük gelirli ülkeleri desteklemek için daha fazla uluslararası eylem olmaması halinde küresel ekonomide tehlikeli ve kalıcı bir sapma riskiyle karşı karşıya olunacağını belirten Yellen, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası gibi kurumların küresel sağlık müdahalesinin finansmanında, yeşil toparlanmanın desteklenmesinde ve borç kırılganlıklarının ele alınmasında rol oynamaya devam etmeleri gerektiğinin altını çizdi.

Yellen, "IMF'ye yeni özel çekme hakları (SDR) tahsis edilmesi, düşük gelirli ülkelerin çok ihtiyaç duyduğu sağlık ve ekonomik toparlanma çabalarını kolaylaştırmak için likiditeyi artırabilir." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Hazine Bakanı Yellen, devam eden ikili finansmanın yanı sıra, düşük gelirli ülkelerdeki toparlanma çabalarını desteklemek için daha fazla SDR kanalize edilmesi gerektiğini vurguladı.

"G20, dijital ödeme çalışmalarını desteklemeye devam etmeli"

Salgının iş ve günlük yaşamın çoğunu çevrim içi ortama taşıdığına da dikkati çeken Yellen, şunları kaydetti:

"İnsanların giderek dijitalleşen bu dünyaya uyum sağlamasına yardımcı olmaya yönelik çabalara yatırım yapmalıyız. G20, Finansal İstikrar Kurulu ve standart belirleme organlarında dijital ödemeler konusundaki çalışmaları desteklemeye devam etmeli. Kötü niyetli ve yasa dışı faaliyetler için kullanımları dahil olmak üzere olası riskleri azaltırken ödeme sistemlerimizin hızını ve verimliliğini artırabileceğimize inanıyorum."

Yellen, COVID-19 salgının iklim değişikliğiyle mücadelede küresel iş birliğine ihtiyaç olduğunu gösterdiğini belirterek, gerçek anlamda kolektif ve çok taraflı bir yanıtın bu küresel soruna tek gerçekçi çözüm olduğunu ifade etti.