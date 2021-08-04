Yellen: Biden'ın ekonomi ajandası anahtar

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Başkan Joe Biden'in ekonomik ajandrasını uygulamaya geçirmenin, Amerika'nın rakipsiz, üstün süper güç statüsünü devam ettirmek için kritik önemde olduğunu söyledi.

Atlanta'da bugün yapacağı konuşmanın metnini önceden basın dağıtan Yellen, "Amerikan'nın dünyanın rakipsiz, üstün süper gücü olmasına alıştık. Bu yolda ilerlemeye devam etmek alnımıya yazılmış değil, ancak Biden'ın ekomomik ajandasındaki yatırımlar ile rakipsiz, üstün güç olmaya devam edeceğimize inayorum" dedi.

Yellen, "Şu anda ekonomimizin kırılmış olan temel gösbtergelerini onarmak, bunların üstüne koymlak ve önceden olduğunda daha adil ve güçlü bir şeyler inşaa etmek için bir şansımızs var" diye konuştu.

Biden yönetiminin politika kararlarının sonucu olarak resesyondan hızlı toparlanmaya güvendiğini belirten Yellen, düşen işgücüne katılımk oranı, ücretlernde polarizasyon ve iklim değişikliğinin ise kaçınılmaz sonuçlar değil, seçimler olduğunu da savundu.

Yellen, "Mali politika bu konuların çözülmesinre yardım edebilir" dedi.