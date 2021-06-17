Yellen: Dijital hizmetler vergilerini kaldırmayan ülkelere karşı tarifeleri masada tutacağız

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, dijital hizmetler vergisi uygulamayı askıya almayan veya bu vergileri ortadan kaldırmayan ülkelere karşı ek gümrük vergilerini bir seçenek olarak tutmaya devam edeceklerini söyledi.



Senato Finans Komitesi'nde konuşan Yellen, Avrupa Birliği'nin tamamının er ya da geç ABD'nin önerdiği global minimum kurumlar vergisini destekleyeceklerine inandığını da ifade etti.



Yellen, OECD çerçevesinde yürütülmekte olan vergi müzakerelerinde G20 liderlerin ekim ayında yapacakları toplantıya kadar ilerleme sağlanmasını umduğunu da vurguladı.



Finans Komitesi'ndeki konuşmasında ABD'nin global minimum kurumlar vergisi uygulamasında Çin veya başka ülkelere herhangi bir şekilde özel bir muamele yapılmasını kabul etmeyeceğini de belirten Yellen,

ABD ve diğer ülkelerin G7 lidrerler zirvesinden de destek alan global minimum kurumlar vergisine katılması için Çin'i ikna çalışmalarının devam ettiğini de söyledi.



Yellen, Pekin'in çıkarına olduğunu gördüğünde bu plana destek vereceğinden emin olduğunu ifade ederken, ABD'nin zayıf bir anlaşmayı kabul etmeyeceğini de tekrarladı.