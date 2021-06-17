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Yellen: Dijital hizmetler vergilerini kaldırmayan ülkelere karşı tarifeleri masada tutacağız

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD’li teknoloji devlerine dijital vergi uygulayan  ülkere karşı ek gümrük vergilerinin masada olduğunu ifade etti.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, dijital hizmetler vergisi uygulamayı askıya almayan veya bu vergileri ortadan kaldırmayan ülkelere karşı  ek gümrük vergilerini bir seçenek olarak tutmaya devam edeceklerini söyledi.

Senato Finans Komitesi'nde konuşan Yellen, Avrupa Birliği'nin tamamının  er ya da geç ABD'nin önerdiği global minimum kurumlar vergisini destekleyeceklerine inandığını da ifade etti.

Yellen, OECD çerçevesinde yürütülmekte olan vergi müzakerelerinde G20  liderlerin ekim ayında yapacakları toplantıya kadar ilerleme sağlanmasını umduğunu da vurguladı.

Finans Komitesi'ndeki konuşmasında ABD'nin global minimum kurumlar  vergisi uygulamasında Çin veya başka ülkelere herhangi bir şekilde  özel bir muamele yapılmasını kabul etmeyeceğini de belirten Yellen,
ABD ve diğer ülkelerin G7 lidrerler zirvesinden de destek alan  global minimum kurumlar vergisine katılması için Çin'i ikna çalışmalarının  devam ettiğini de söyledi.

Yellen, Pekin'in çıkarına olduğunu gördüğünde bu plana destek  vereceğinden emin olduğunu ifade ederken, ABD'nin zayıf bir anlaşmayı kabul etmeyeceğini de tekrarladı.