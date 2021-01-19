Yellen: Döviz kurları piyasalar tarafından belirlenmeli

ABD'de Senato Finans Komitesi toplantısında sunum yapan ve ardından soruları yanıtlayan ABD Hazine Bakanı Adayı Janet Yellen, "ABD zayıf dolar hedeflememeli" dedi.

Dolar ve diğer para birimlerinin değerinin piyasalar tarafından belirlenmesi gerektiğini ifade eden Janet Yellen, diğer ülkelerin ticaret avantajı kazanmak için kurları manipüle etmelerine karşı olduğunu söyledi. Yellen, ABD şirketlerinin rekabetçi vergilere ihtiyacı olduğunu belirterek, "Küçük ve orta ölçekli işletmelerin sermayeye erişebilir olmalarını sağlamalıyız" açıklamasında bulundu. Yellen, "Ekonomiyi yeniden inşa etmeliyiz, ABD'nin rekabet gücünü artırmalıyız"dedi.

İkinci koronavirüs yardım paketi üzerinde çalıştıklarını açıklayan Yellen, "Kongre'nın ekonomiyi desteklemek için daha fazla adım atması gerekiyor. Önümüzdeki birkaç ayda desteklerin hızlandırılmasından, yardım çeklerinin dağıtıldığından emin olmalıyız. Amerikalıların pandemiden çıkmasına yardım etmek, insanların işlerine geri dönmelerini sağlamak kısa vadede en önemli görevim olacak" ifadelerini kullandı.