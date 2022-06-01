Yellen: Enflasyon patikası konusunda yanıldım

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, geçmişte enflasyonun izleyeceği patika konusunda yanıldığını, ancak enflasyonu düşürmenin Başkan Biden'in birinci önceliği olduğunu ve Biden'in Fed'in bu hedefi başarmak için eylemlerini desteklediğini söyledi.

CNN'e konuşan Yellen, geçtiğimiz yıl kamuoyuna yaptığı açıklamalarda enflasyonu tehdidini küçümseme, olduğundan düşük gösterme hatası yapıp yapmadığı yönündeki soruya, "Enflasyonun izleyeceği patika konusunda yanıldığımı düşünüyorum. İfade ettiğim gibi, ekonomiye yönelik olarak, enerji ve gıda fiyatlarını artıran öngörülemez ve büyük şoklar vardı, arz dar boğazların ekonomimizi kötü şekilde etkilediğini de ifade etmiştim. Ancak o zaman tam olarak anlamamışım" yanıtını verdi.

Başkan Biden'in Fed'in enflasyonu azaltmak için gerekli adımları atmak konusunda bağımsızlığına güçlü şekilde inandığını ve desteklediğini belirten Yellen, "Enflasyon Başkan Biden için bir numaralı endişe" dedi.

Yellen ayrıca, Başkan Biden'in reçeteli ilaçların ve sağlık hizmetlerinin maliyetlerini azaltarak, Kongre'ye yenilenebilir enerji kullanımının artırılması için öneriler sunarak Fed'in çabalarına destek olmaya çalıştığını da vurguladı.