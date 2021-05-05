Yellen, faiz artırım mesajlarının ardından geri adım attı

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Beyaz Saray'ın harcamaları artırma planı nedeniyle ekonominin aşırı ısınmasını önlemek için faiz artışlarının gerekebileceğini söyledi. Yellen dünkü bu açıklamasının ardından geri adım atarak, enflasyonun yükselmesinde bir sorun görmediğini ifade etti.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bir önceki başkanı olan Yellen'in ilk açıklamaları teknoloji hisselerindeki satışları artırdı ve uzun vadeli Hazine tahvil getirilerini yükseltti.

Yellen Atlantic dergisi tarafından düzenlenen online etkinlikte yaptığı konuşmada Başkan Joe Biden'ın harcama planlarına atıfta bulunarak, "Ek harcamalar ekonominin büyüklüğüne göre nispeten küçük olsa da, ekonomimizin aşırı ısınmaması için faiz oranlarının bir miktar yükselmesi gerekebilir" dedi.

Yellen "Bu faiz oranlarında çok ılımlı artışlara neden olabilir, ancak bunlar ekonomimizin rekabetçi ve üretken olması için ihtiyaç duyduğu yatırımlar (ve) ekonomimizin bunlar sayesinde daha hızlı büyüyeceğini düşünüyorum" dedi.

İlk açıklamaların ardından geri adım

Yellen, daha sonra Wall Street Journal CEO Council etkinliğinde yaptığı açıklamada ise enflasyonun ABD ekonomisi için bir sorun olacağını öngörmediğini belirtti. Yellen tedarik zincirindeki sıkıntılar ve petrol fiyatlarının salgın hastalık öncesi döneme yaklaşmasının getirdiği fiyat artışlarının geçici olacağını ifade etti.

Doğrudan faizlerle ilgili açıklamaları sorulduğunda Yellen, faiz artışını öngörmediğini veya artırılmasını tavsiye etmediğini ifade etti.