Brookings Enstitüsü'nde katıldığı bir etkinlikte konuşan Yellen, mevcut ekonomik toparlanma ve geçmiş resesyonlardan alınan derslere ilişkin ekonomilerin büyük şoklara karşı savunmasız kalmaya devam ettiğini söyledi. Yellen, son dönemde küresel salgın ve Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının, ele alınması gereken büyük ekonomik şoklar ve aksama olasılığının altını çizdiğini dile getirdi. Yellen, "Gerilemelerin ekonomiyi zorlamaya devam etmesi muhtemel." ifadesini kullandı.

Resesyonların ağır sonuçları olduğunu belirten Yellen, son 7 resesyondaki ortalama üretim kaybının kabaca gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) yüzde 3,2'si kadar olduğunu bildirdi.

Yellen, büyük olumsuz şokların kaçınılmaz olduğunu ve politika yapıcıların, Büyük Buhran'dan, ekonomik gerilemelerden mümkün olduğunca çabuk çıkmanın zorunlu olduğunu öğrendiklerini ifade etti.

Ekonomileri daha esnek ve daha az kırılgan olan ülkelerin daha iyi durumda olacağına işaret eden Yellen, tedarik zincirlerindeki kırılmaların, emtia fiyatlarındaki artışların, varlık balonlarının patlamasının ve emekle üretim şoklarının daha iyi anlaşılmasının politika yapıcıların ekonomik direnci destekleyen reformları uygulamalarına yardımcı olabileceğini kaydetti.

Yellen, resesyonların süresini kısaltan ve ekonomik acıyı hafifleten kurtarma politikalarının önemini vurgulayarak, işsizlik sigortası sisteminin modernize edilmesi ve daha kalıcı konut güvenlik ağının geliştirilmesi gerektiğini bildirdi.

Fosil yakıtlara olan bağımlılığın azaltılmasının ve enerji bağımsızlığının önemine de dikkati çeken Yellen, bu değişimlerin petrol fiyatlarındaki şoklara karşı ülkenin gelecekteki kırılganlığını azaltacağını belirtti.