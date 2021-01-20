Yellen kriptoları “endişe kaynağı” olarak niteliyor

Hilal SARI

ABD’nin yeni Hazine Bakanı olması beklenen ve önceki gün ABD Kongresi’nde Senato’nun Finans Komitesi’ne konuşma yapan eski Fed Başkanı Janet Yellen, kripto para birimlerini “endişe kaynağı” olarak niteleyen safta yer alıyor. Yellen, konuşmasında kripto paraların özellikle de terör finansmanı ve kara para aklama faaliyetlerinde kullanılması nedeniyle endişe yarattığını söyledi. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde da geçtiğimiz günlerde Bitcoin gibi kripto paraları spekülatif bulduğunu söylemiş, ancak merkez bankalarının kontrolündeki dijital paralar konusunda daha ılımlı konuşmuştu. Dijital bir Euro’nun ihracı Lagarde’a göre beş yıldan fazla sürmeyecek.

“Borç riskini sonra düşünün, büyük adım atın”

COVID-19 salgınının ekonomik etkilerinin sürmesi nenedeniyle Yellen konuşmasında ABD hükümetine daha fazla teşvik adımı atılması için çağrı yaparken, “Daha fazla önlem alınamaması halinde daha uzu ve acılı bir kriz riskiyle karşı karşıya olunduğunu” vurguladı. Aksi takdirde ekonomilerde daha uzun vadeli bir tahribatla karşı karşıya kalınabilir Önümüzdeki aylarda aşı dağıtımı, okulların açılması ve istihdamın korunması için daha fazla yardım olacağını belirten Yellen Senato’ya “Borç riskini düşünmeyi sonraya bırakmayı ve harcamalar konusunda ‘büyük adım’ atmayı önerdi.

Yellen’ın açıklamalarında ABD Hazinesi’nin yeni dönemdeki vizyonuna ilişkin şu alanlar da öne çıktı: Ekonomik eşitsizliği azaltmak, iklim değişikliğiyle mücadele etmek ve Çin’in haksız ticaret ve sübvansiyon uygulamalarına karşı sert adımlar atmak. Şirketler ve varlıklı kişilere yönelik vergilerin de nihayetinde artırılması gerekeceğini belirten Yellen, bu sayede Biden’ın ABD’nin rekabetçi gücünü artıracak altyapı, Ar-Ge ve beşeri sermayeye yatırım planlarının daha kolay finanse edilebileceğini söyledi.

Yellen beklendiği gibi rekabet avantajı için ABD’nin “zayıf doları hedeflemesinin” doğru bir strateji olmayacağını da belirterek, “Para birimlerinin değeri piyasalar tarafından belirlenmeli” diye konuştu.