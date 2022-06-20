Yellen: Resesyon kaçınılmaz değil

Enflasyonun hızlanması ve Fed'in bunun önüne geçmek için agresif faiz artırım adımları atmasının bu yıl ABD ekonomisinde bir resesyon yaşanabileceği endişelerini yükselttiği ortamda konuşan Yellen, "Ekonominin yavaşlamasını bekliyorum. Çok hızlı şekilde büyüyordu. İş gücü piyasası toparlandı ve tam istihdama ulaştık. Bu ortamda istikrarlı ve sakin bir büyümeye dönüşüm yaşanmasını beklememiz doğal, ancak bir resesyonun kaçınılmaz olduğunu düşünmüyorum" dedi.

Ekonominin Ukrayna'da devam eden savaş, yükselen enflasyon ve COVID-19 salgınının yol açtığı ciddi tehditlerle karşı karşıya olmaya devam ettiğini de belirten Yellen, "Enflasyon kabul edilemeyecek şekilde yüksek. Tüketici harcamalarında düşüşün bir resesyona yol açacağına inanmıyor. ABD'de iş gücü piyasası İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana görülen en güçlü dönemini yaşıyor ve enflasyonun önümüzdeki aylarda yavaşlayacağını öngörüyoum" diye konuştu.