The New York Times'ın ekonomi etkenliğinde konuşan Yellen, COVID-19 salgınıyla mücadelede, zamanda geriye gidebilmesi halinde neyi değiştireceğinin sorulması üzerine ABD'nin 2021'in başlarında birçok riskle karşı karşıya olduğunu hatırlattı. Yellen, "Farklısını yapmazdım. Amerikan Kurtarma Planı'nı çok destekliyordum." ifadesini kullandı.

Enflasyonun, en çok odaklandığı konu olduğunu vurgulayan Yellen, daha yüksek enerji ve gıda fiyatları riskleri gördüğünü belirtti.

"Benzin fiyatlarının yakın zamanda düşmesi pek olası değil"

Yellen, benzin fiyatlarının Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısından önce yükselmeye başladığını, ancak bunun salgın sırasında kaydedilen düşük seviyelerden bir toparlanma olduğunu aktardı.

Janet Yellen, "Benzin fiyatlarının yakın zamanda düşmesi pek olası değil." dedi.

Ekonomik büyümenin yavaşlamasını beklediğine işaret eden Yellen, ancak tüketici harcamalarının çok güçlü ve yatırım harcamalarının sağlam olduğunu anlattı. Yellen, "Resesyon yaşayacağımızı düşünmüyorum." diye konuştu.

Bakan Yellen, resesyon riskinin olduğunu, ancak bunun en olası sonuç olduğunu düşünmediğini ifade etti.

Rusya'ya yönelik yaptırımlara da değinen Yellen, Çin'in, Rusya'ya yaptırımlardan kaçınması için yardım ettiğine dair kanıt görmediğini kaydetti.