Janet Yellen, Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal ile görüştü. Kısa ve uzun vadede Ukrayna'nın ekonomik ihtiyaçlarına destek sağlamak için ABD'nin ortakları ve müttefikleriyle birlikte çalışmaya kararlı olduklarını vurgulayan Yellen, ABD'nin Ukrayna'daki insani durumun kötüleşmesini önlemek için gerekli maaş ödemeleri ve diğer sosyal yardım programları gibi kritik hükûmet operasyonlarının devam etmesine yardımcı olmak amacıyla 500 milyon dolarlık finansman taahhüdünde bulunduğunu anımsattı.

"Tedarik zincirlerimiz güvenli veya dirençli değil"

Küresel gıda ve gübre fiyatlarındaki artışla daha fazla insanın açlığa sürüklenmesine yönelik çok ciddi bir risk olduğunu belirten Yellen, ABD'nin Ukrayna savaşından kaynaklanan gıda güvenliği risklerini ele almak için elinden gelen her şeyi yaptığını belirtti.

Hem arz hem de talep tarafında alınacak önlemlerin gıda güvenliği için kritik öneme sahip olduğunu belirten Yellen, "Tedarik zincirlerimiz güvenli veya dirençli değil." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa'nın enerji yasağı petrol fiyatlarını artırır

Rusya'dan enerji ithalatının yasaklanmasının Avrupa ekonomilerine zarar verip vermeyeceğine ilişkin bir soru üzerine Yellen, başından beri amaçlarının ABD, Avrupa ve küresel ekonomiye yönelik zararı azaltmaya çalışırken Rusya'ya maksimum acıyı vermek olduğunu ifade etti.

Yellen, Avrupa'nın enerji konusunda Rusya'ya bağımlılığını azaltması gerektiğini, Rusya'dan enerji ithalatına yönelik Avrupa'dan gelecek kapsamlı bir yasağın petrol fiyatlarını artıracağını kaydetti.

Petrol ve gaz satışı gelirlerinin Rusya için önemli bir kaynak olduğuna işaret eden Yellen, bu gelirlerin azaltılmasının arzu edildiğini aktardı.

Çin temel değerlere boyun eğmezse güven kaybeder

Çin'in Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımlara tepkisini de değerlendiren Yellen, Çin'in temel değerlere boyun eğmezse güvenini kaybedeceğini, azalan güvenin tedarik zincirini etkileyebileceğini ifade etti.

IMF ve Dünya Bankası küresel krizlerle başa çıkmak için tasarlanmadı

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov'un konuştuğu esnada G20 Maliye Bakanları Toplantısını terk etmesi de sorulan Yellen, küresel formlara katılımı açısından Rusya ile artık işlerin her zamanki gibi yürütülemeyeceğini düşündüğünü belirtti.

Yellen, "Rus Maliye Bakanı konuşmaya başladığında diğerleriyle birlikte ayrılma kararım, Rusya'nın davranışının uluslararası normları ihlal ettiğini ve çok saldırgan olduğunu açıkça ortaya koymayı amaçlıyordu." dedi.

Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası gibi Bretton Woods kurumlarının yeniden tasarlanmasına ilişkin bir soruya da yanıt veren Yellen, bu kurumların Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı ve Kovid-19 salgını dahil olmak üzere halihazırda karşı karşıya olunan birden fazla krizle başa çıkmak için tasarlanmadığını söyledi.

Yellen, "İklim değişikliği gibi, uluslararası bir kurumun kendi başına yönetemeyeceği bir ölçekte yatırım gerektirecek zorluklarla karşı karşıyayız." dedi.