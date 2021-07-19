Yellen: Trump'ın Çin ticaret anlaşması zarar verdi

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Trump döneminde Çin ile yapılan ticaret anlaşmasının ABD'li tüketicilere zarar verdiğini söyledi.

Anlaşma kapsamında hayata geçirilen gümrük vergilerinin ABD'li tüketicilerin yararına olacak şekilde uygulanmadığını ifade eden

Yellen, "Tarifeler ABD'li tüketiciler için vergi demek. Bazı durumlarda tüketicilere zarar verildi" dedi.

Trump yönetimi Çin hükümeti 2020 yılı Ocak ayında ABD aleyhine ticaret açığını kapatmak için anlaşma imzalamıştı. Biden yönetimi bu anlaşma konusunda henüz karar almadı. Anlaşma sürdürülebilir, iptal olabilir ya da yeni bir içerikle farklı bir anlaşma yapılabilir.