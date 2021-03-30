Yellen ve Le Maire ekonomik toparlanmayı görüştü

ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire küresel ekonominin COVID-19 salgınından toparlanmasının desteklenmesi için çok uluslu işbirliğine bağlılıklarını ifade ettiler.

Yellen ve Le Maire, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’nde (OECD) uluslararası vergilendirme konusunda devam eden görüşmelere bir çözüm bulunması için birlikte çalışmanın önemini de vurguladılar.

Açıklamaya göre Yellen, ABD'nin güçlü bir ekonomik toparlanmaya desteğini vurguladı ve Biden yönetiminin ABD'de istihdam ve yatırımları destekleme planları konusunda Le Maire'ye bilgi verdi.