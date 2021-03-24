Yellen, yeni kamu yatırımları için vergi artışlarını savundu

Temsilciler Meclisi Mali Hizmetler Komisyonu’ndaki Cumhuriyetçi Kongre üyeleri, ABD Maliye Bakanı Janet Yellen ve Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell’a sorular yöneltti.

Amerikanın Sesi Radyosunun internet sitesinde yer alan habere göre, Cumhuriyetçiler Yellen’in ABD ekonomisinin hala krizde olduğunu söylemesi, aynı zamanda vergi artışını savunmasını sorguladı. Yellen ise ekonomideki mevcut açığın ve salgından kaynaklanan iş kaybı sorununun büyük olduğunu söyledi, ancak ekonomi yeniden güç kazanınca Başkan Joe Biden’ın altyapı, iklim değişikliğiyle mücadele, araştırma-geliştirme ve üretim için yatırım açıklarını kapatabilecek uzun vadeli planlar önerebileceğini kaydetti.

Yellen seçeneklerden birinin kurumlar vergisini yeniden yüzde 28’e çıkartmak olacağını kaydetti.

Komisyonun oturumu her çeyrekte COVID-19'a karşı yürütülen ekonomik mücadelenin gidişatı hakkında bilgi almak için düzenleniyor, ancak son dönemde soruların yelpazesi Çin’in Uluslararası Para Fonu (IMF) içindeki rolüne kadar genişlemiş durumda.

FED Başkanı Jerome Powell da Kongre üyelerinin FED’in gevşek para politikasının ekonomik açılmayla bir araya gelmesi sonucu artabilecek enflasyondan dolayı duydukları endişeyi gidermeye çalıştı.

“Yılın devamında enflasyonun artmasını bekliyoruz diyen Powell, ancak bu artış ne fazla ne de kalıcı olacak. Eğer bir sorun haline gelirse bununla mücadele edecek araçlara sahibiz” diye konuştu.

Yellen da Biden yönetiminin 1,9 trilyon dolarlık teşvik paketinin gelecek yıla kadar istihdam oranını pandemi öncesi seviyesine çıkartabileceği konusunda iyimser konuştu.

ABD’de mevcut işsizlik oranı yüzde 6,2 pandemi öncesindeyse bu oran yüzde 3,5’ti. Şubat ayından bu yana ülkede 9 milyon 500 bin iş kaybı yaşandı.

Ancak FED Başkanı Powell da dahil olmak üzere yetkililer gelecek aylarda hayat normale döndükçe ve restoranlar, eğlence parkları gibi işyerleri açılmaya başladıkça istihdamda artış bekliyor.