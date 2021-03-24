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Yellen, yeni kamu yatırımları için vergi artışlarını savundu

ABD Maliye Bakanı Janet Yellen, ABD ekonomisinin salgın nedeniyle  kriz durumunda olduğunu söyledi, ancak yeni kamu yatırımları  yapılabilmesi için vergi artışı planları yapılmasını savundu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Temsilciler Meclisi Mali Hizmetler Komisyonu’ndaki Cumhuriyetçi Kongre üyeleri, ABD Maliye Bakanı Janet Yellen ve Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell’a  sorular yöneltti.

Amerikanın Sesi Radyosunun internet sitesinde yer alan habere  göre, Cumhuriyetçiler Yellen’in ABD ekonomisinin hala krizde olduğunu  söylemesi, aynı zamanda vergi artışını savunmasını sorguladı. Yellen  ise ekonomideki mevcut açığın ve salgından kaynaklanan iş kaybı  sorununun büyük olduğunu söyledi, ancak ekonomi yeniden güç kazanınca Başkan Joe Biden’ın altyapı, iklim değişikliğiyle mücadele,  araştırma-geliştirme ve üretim için yatırım açıklarını kapatabilecek  uzun vadeli planlar önerebileceğini kaydetti.

Yellen seçeneklerden birinin kurumlar vergisini yeniden yüzde 28’e  çıkartmak olacağını kaydetti.

Komisyonun oturumu her çeyrekte COVID-19'a karşı yürütülen  ekonomik mücadelenin gidişatı hakkında bilgi almak için düzenleniyor,  ancak son dönemde soruların yelpazesi Çin’in Uluslararası Para Fonu (IMF) içindeki rolüne kadar genişlemiş durumda.

FED Başkanı Jerome Powell da Kongre üyelerinin FED’in gevşek para  politikasının ekonomik açılmayla bir araya gelmesi sonucu artabilecek  enflasyondan dolayı duydukları endişeyi gidermeye çalıştı.

“Yılın devamında enflasyonun artmasını bekliyoruz diyen Powell,  ancak bu artış ne fazla ne de kalıcı olacak. Eğer bir sorun haline  gelirse bununla mücadele edecek araçlara sahibiz” diye konuştu.

Yellen da Biden yönetiminin 1,9 trilyon dolarlık teşvik paketinin  gelecek yıla kadar istihdam oranını pandemi öncesi seviyesine  çıkartabileceği konusunda iyimser konuştu.

ABD’de mevcut işsizlik oranı yüzde 6,2  pandemi öncesindeyse bu  oran yüzde 3,5’ti. Şubat ayından bu yana ülkede 9 milyon 500 bin iş  kaybı yaşandı.

Ancak FED Başkanı Powell da dahil olmak üzere yetkililer gelecek  aylarda hayat normale döndükçe ve restoranlar, eğlence parkları gibi  işyerleri açılmaya başladıkça istihdamda artış bekliyor.