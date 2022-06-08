Temsilciler Meclisi Gelirler Komisyonu'nda üyelerin yüksek enflasyona ilişkin sorularını yanıtlayan Yellen, "Yüzde 8 ABD'de kabul edilemez bir enflasyon oranı." dedi. Yellen, enflasyonu düşürmenin ABD Başkanı Joe Biden'ın "bir numaralı hedefi" olduğunu yineleyerek, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşının yüksek enflasyonun önemli bir nedeni olduğunu anlattı.

Janet Yellen, Fed'in uzun vadeli ortalama yüzde 2 enflasyon hedefini ise "uygun bir hedef" olarak değerlendirdi.

"Yüksek benzin fiyatları tüm dünyada sorun"

Mevcut enflasyon ortamında açıkları azaltmaya devam etmenin önemli olduğunu vurgulayan Yellen, enflasyonun 10 yıl sürecek bir problem olmadığını düşündüğünü söyledi.

Yellen, COVID-19 salgınının ekonomik etkilerine karşı hayata geçirilen kurtarma planı kapsamındaki harcamaların da enflasyona ılımlı bir katkı sunduğunu ifade etti.

Yellen, benzin fiyatlarının Amerikan aileleri için çok büyük bir yük oluşturduğunu belirterek, Başkan Joe Biden'ın bunun giderilmesi için elinden geleni yaptığını, yüksek benzin fiyatlarının tüm dünyada sorun olduğunu kaydetti.

Artan faiz oranlarına ilişkin bir soruya verdiği yanıtta ise Yellen, ABD borçlarının faiz yükünün gelecek 10 yılda tamamen yönetilebilir olmaya devam ettiğini aktardı.

"Çin tarifelerini yeniden yapılandırmaya çalışıyoruz"

Eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde Çin'den ithal edilen mallara uygulanan tarifelere de değinen Yellen, Biden yönetiminin tarifeleri daha stratejik olacak şekilde yeniden yapılandırmaya çalıştığını ifade etti.

Yellen, Trump döneminde uygulanan tarifelerin ülkenin stratejik çıkarlarına hizmet etmek için tasarlanmadığını düşündüğünü kaydetti.

Çin'in haksız ticaret uygulamalarından suçlu olduğunu söyleyen Yellen, ancak mevcut tarifelerin bir kısmının Amerikalı tüketicilere ve işletmelere zarar verdiğini dile getirdi.

Yellen, "Bunlara göz atıyoruz ve bu tarifeleri daha stratejik olacak şekilde yeniden yapılandırmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Tarife indirimlerinin fiyatları düşürmeye yardımcı olabileceğini belirten Yellen, ancak tarife politikasının enflasyon açısından "her derde deva" olduğunu düşünmediğini aktardı.