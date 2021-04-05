Yellen'dan G20'ye minimum kurumlar vergisi oranı çağrısı

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, dünya ekonomilerinin 30 yıllık kurumlar vergisini düşürme yarışını sonlandırmayı amaçlayarak ABD’nin G-20 ülkeleriyle birlikte küresel minimum bir kurumlar vergisi oranı belirlenmesi için çalıştığını söyledi.

Şikago Konseyi’nin Küresel İlişkiler online etkinliğinde konuşan Yellen, bu hafta gerçekleşen IMF ve Dünya Bankası bahar toplantılarındaki katılımını da kullanarak, iklim değişikliği, aşıya erişim ve güçlü ekonomik büyüme konusunda ülkelerin teşvik edilmesi alanlarında görüş bildireceğini belirtti.

Yellen hükümetleri finanse etme yükünün tüm vatandaşlara adil şekilde dağıtıldığı ve temel kamu ürün ve hizmetlerinden elde edilen gelirlerde kayda değer artış sağlayacak, krizlere yanıt verebilecek istikrarlı vergi sistemlerinin olması gerektiğini söyledi.