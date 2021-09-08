Yellen'dan Kongre'ye 'borç limiti' çağrısı
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Kongre'nin borç limiti konusunda mümkün olan en kısa sürede adım atması çağrısı yaptı.
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen tarafından kongre üyelerine gönderilen mektupta Hazine'nin hükümet faaliyetlerini fonlama imkanının Kongre tarafından borçlanma limiti konusunda adım atılmaması durumunda azalacağı belirtildi.
Yellen, Hazine Bakanlığı'nın limit nedeniyle aldığı tedbirlerin sağladığı imkanların en iyi ihtimalle ekim ayı itibarıyla tükeneceği uyarısında bulundu.
Bakan, borçlanma tavanı konusundaki düzenlemenin son dakikaya bırakılmasının yarattığı hasarın geçmiş deneyimlerinden bilindiğini de hatırlattı.