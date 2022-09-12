Yellen'dan petrol uyarısı: Kışın fiyatlar tırmanabilir

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, kış aylarında Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Rus petrol alımlarını azaltmasıyla ABD'deki kullanıcılar için petrol fiyatlarının artabileceği uyarısında bulundu ve fiyatları kontrol altında tutmak için Rus petrol ithalatında tavan fiyat uygulamasının değerlendirildiğini ekledi.

CNN'e dün konuşan Yellen, "Bu bir risk, biz bu riske yönelik harekete geçmek için tavan fiyat uygulaması üzerinde çalışıyoruz" dedi.

Yellen fiyat artışlarına, AB ülkelerinin "Rus petrol alımını büyük ölçüde durdurmasının" ve Rusya'nın petrol tankerleriyle ihracat yapmasını engelleyen hizmet yasaklarının sebep olacağını belirtti.

Yüksek gelirli G7 ülkelerinin hayata geçirmekte karar kıldığı tavan fiyat uygulamasına katılan ülkelerde, belirli bir seviyenin üzerinde fiyatlanan ham petrol ve petrol ürünlerinin kargolarına sigorta, finansman, aracılık ve diğer hizmetler sunulmayacak. Henüz mekanizma kapsamında uygulanacak tavan fiyat belirlenmedi.

Yellen tavan fiyat uygulamasının, bir yandan Rus arzını kaybetmeden küresel bazda fiyatları düşük tutarken öte yandan Rusya'nın Ukrayna'yı işgali için kullanacağı geliri düşürmeyi hedeflediğini belirtti.