“Yeni kısıtlamalar Fransa’nın büyümesini etkileyecek”

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Çarşamba günü COVID-19 salgını karşısında üçüncü kez ulusal ölçekte kısıtlamalar açıklaması üzerine konuşan Fransa Finans Bakanı Bruno Le Maire, “Alınan tedbirler ülkenin ekonomik büyümesini etkileyecek. Henüz etkinin boyutları üzerinde bir tahmin yapmak için erken, ancak çalışmalara başladık, önümüzdeki günlerde bir değerlendirme yapılacak” açıklamasını yaptı. Fransa 2021 yılı için yüzde 6’lık bir büyüme öngörmüştü,

Le Maire, yeni kısıtlama tedbirlerinin 150 bin işletmenin kapatılması anlamına geleceğini ve bu durumun aylık maliyetinin 11 milyar euro olacağını söyledi.

Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy ise, kısıtlamaların bankanın yüzde 5,5 düyüme hedefi üzerinde bir etkisi olmayacağın tahmin ettiğini açıkladı.