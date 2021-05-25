"Yeni politikaları konuşmak için önce krizden çıkmalıyız"

ABD Merkez Bankası (Fed) St Louis şubesi Başkanı James Bullard, Fed'in varlık alım programını azaltma karşısındaki duruşunu bir kez daha ortaya koydu.

Bullard, aralarında varlık alım hızının da olduğu para politikası kararlarında bir değişikliği konuşmaya başlamak için çok erken olduğunu ifade ederek, "FOMC'nin bu konulara kafa yormaya başlaması için önce krizden çıkmalıyız" dedi.

Konuşmasında enflasyonun bu yıl ve gelecek yıl hedefin üzerine gidebileceğine de işaret eden Bullard, enflasyon baskılarının er ya da geç hafifleyeceğini düşündüğünü de söyledi.

Bullard ayrıca, finansal istikrarsızlığı ABD ekonomisi için "potansiyel bir risk" olarak aldıklarını söyledi.

Yahoo Finance internet sitesine demeç veren Bullard, "Finansal istikrarı çok yakından izliyoruz. İstikrarsızlık risklerinin normalden daha yüksek olduğunu söyleyebilirim, ancak hala alarm verici bir seviyede değiller" diye konuştu.