Yeni varyant endişesi: DTÖ Bakanlar Konferansı ertelendi

Dünya Ticaret Örgütünün (DTÖ) Cenevre'deki merkezinde düzenlenmesi planlanan 12. Bakanlar Konferansı, yeni tip koronavirüsün (COVID-19) Güney Afrika'da ortaya çıkan varyantına karşı alınan tedbirler kapsamında bir süreliğine ertelendi.

Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan DTÖ Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala, Güney Afrika varyantının ortaya çıkması sonucu birçok ülkenin seyahat kısıtlamasında bulunduğunu hatırlatarak, "Konferansta birçok bakan ve üst düzey delegenin yüz yüze görüşme gerçekleştirmesi mümkün değildi. Bu durum, katılımların eşit düzeyde yapılmasını önleyecekti." dedi.

Okonjo-Iweala, konferansı erteleme kararının kolay olmadığını kaydetti ve "Genel Direktör olarak önceliğim, konferans katılımcılarının sağlık ve güvenliğini sağlamaktır. İhtiyatı elden bırakmamak gerekir." açıklamasında bulundu.

Konferansın iptal edilmesine rağmen DTÖ üyesi ülkeler arasında müzakere ve iş birliğinin süreceğini vurgulayan Okonjo-Iweala, "Yeni varyant, pandemi döneminde üzerimize vazife olan görevleri yapma gerekliliğimizi bize bir kez daha hatırlatıyor." şeklinde konuştu.

DTÖ Genel Direktörü, konferansın hangi tarihte yapılacağını açıklamadı.

30 Kasım'da Cenevre'de başlaması planlanan DTÖ 12. Bakanlar Konferansı'nın 3 Aralık'a kadar sürmesi planlanıyordu.

Nu varyantı

Güney Afrika ve Botsvana'da 9 kişide görülen ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından "Omicron" (Nu) olarak isimlendirilen B.1.1.529 varyantı, "süper varyant" olarak nitelendiriliyor ve 32 mutasyona sahip olduğu biliniyor.

Şimdilik düşük görülme sıklığına sahip bu varyanta karşı mevcut aşıların etkili olup olmadığına ilişkin araştırmalar sürüyor.

Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu çok sayıda ülke, Nu varyantı nedeniyle Güney Afrika'ya seyahat yasağı uyguluyor.