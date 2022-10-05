Yeni Zelanda, faizi yedi yılın zirvesine yükseltti

Yeni Zelanda Merkez Bankası faizleri yedi yılın zirve seviyesine yükseltti ve yüksek seyrine devam eden enflasyonu kontrol altına alma mücadelesinde sıkılaştırmanın devam edeceği taahhüdünde bulundu.

Yeni Zelanda Merkez Bankası (RBNZ) politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 3'ten yüzde 3.5'e yükseltti.

Merkez bankası böylece, 12 ayda sekizinci faiz artırımına gitmiş oldu ve normalde izlenen para politikası kapsamındaki artırımlardan büyük beşinci faiz artırımını gerçekleştirmiş oldu.

Komitenin 75 baz büyüklüğünde bir faiz artırımı da değerlendirdiği ancak şiddetli fiyat baskıları nedeniyle 50 baz puan büyüklüğünde artırmaya karar verdiği ifade edildi.

Kararın ardından Yeni Zelanda doları yüzde 0.9 değer kazanarak 0.5782 dolara yükseldi.