Yeni Zelanda Merkez Bankası, faiz oranını artırdı

Yeni Zelanda Merkez Bankası(RBNZ), faiz oranında 50 baz puanlık artış yaptı.

RBNZ'den yapılan açıklamaya göre, faiz oranı yüzde 1,50'den yüzde 2,0'a yükseltti. Piyasaların beklenti de faizde aynı oranda artış yapılacağı yönündeydi.

Banka yaptığı açıklamada yıl sonu için politika faizi beklentisini yüzde 2,2'den yüzde 3,4'e çıkardı. Faizin bu seviyeye ulaşması için geri kalan 4 toplantının en azından ikisinde faizin 50'şer baz puan yükseltilmesi gerekiyor.

RBNZ politika faizinin 2023 Eylül'de yüzde 3,95 ile tepe yapacağını da öngördü.