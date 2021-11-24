Yeni Zelanda Merkez Bankası'ndan beklenen hamle geldi

Yeni Zelanda Merkez Bankası'nın (RBNZ), 2020 Mart ayında COVID-19 pandemisinin etkisiyle gerçekleştirdiği 75 baz puanlık şok indirimin 10 toplantı sonrasında faizi yeniden artırma yönüne döndürmüştü. RBNZ, Ekim ayında yaptığı toplantıda faizi 25 baz puan yükselterek yüzde 0,50 seviyesine çıkardı. Bugünkü toplantıda bir faiz artırımına daha giden RBNZ, oranı yüzde 0,75'e çıkardı. Analistlerin beklentisi de faizlerde 25 baz puan artış olacağı yönündeydi.

RBNZ Para Politikası Kurulu, fiyat istikrarını korumak ve maksimum sürdürülebilir istihdamı desteklemek için parasal teşviki azaltmaya devam etmenin uygun olduğu konusunda mutabık kaldığını açıkladı.

Yeni Zelanda'da çeyrek dönemler için açıklanan verilerle tüketici fiyatları üçüncü çeyrekte yıllık yüzde 4,9 artış göstermişti. RBNZ, manşet enflasyonunun, önümüzdeki iki yıl içinde yüzde 2 orta noktasına dönmeden önce yakın vadede yüzde 5'in üzerini göreceğini tahmin ediyor.