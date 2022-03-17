Yeni Zelanda'da büyüme beklentilerin altında kaldı

Yeni Zelanda'da 2021 yılının son çeyreğinde büyüme piyasa tahminlerinin altında kaldı.

Yeni Zelanda İstatistik Bürosundan yapılan açıklamaya göre, GSYH bir önceki döneme göre yüzde 3 büyüdü. Piyasa beklentisi büyümenin yüzde 3,3 olacağı yönündeydi.

Yıllık bazda büyüme yüzde 3,1 ile piyasa tahmini olan yüzde 3,2'nin altında kaldı.

Yeni Zelanda'da 2021 yılı 3.çeyrek dönemde GSYH bir önceki döneme göre yüzde 0,3, önceki yıl aynı döneme göre yüzde 3,7 daralmıştı.