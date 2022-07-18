Yeni Zelanda'da enflasyon 30 yılın zirvesinde
Yeni Zelanda'da yılın ikinci çeyrek döneminde tüketici fiyatları yüzde 7,3 artış gösterdi.
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Yeni Zelanda'da tüketici fiyatları ikinci çeyrekte yüzde 7.3 ile 30 yılın en hızlı artışını kaydetti. Bu artış Yeni Zelanda Merkez Bankası'nın gelecek ayki para politika toplantısında daha önce görülmemiş 75 baz puan faiz artırımına gitme olasılığını kuvvetlendirdi.
Çeyreklik bazda bakıldığında ise enflasyon ikinci çeyrekte yüzde 1.7 yükseldi.
Reuters anketine katılan ekonomistler enflasyonun çeyreklik bazda yüzde 1.5, yıllık bazda yüzde 7.1 artmasını bekliyorlardı