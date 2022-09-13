Yeni Zelanda'da gıda fiyatları 13 yılın zirvesine çıktı

Yeni Zelanda'da gıda fiyatları Ağustos ayında yıllık bazda son 13 yılın en yüksek artışını gördü.

Yeni Zelanda İstatistik Bürosundan yapılan açıklamaya göre, mevsimsel düzeltilmemiş verilerle gıda fiyatları Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1,1 artış gösterdi. Mevsimsel etkilerden arındırıldığında fiyatlar yüzde 0,9 yukarı geldi.

Gıda fiyatlarında artış yıllık bazda yüzde 8,4'e ulaştı. Böylece 2019 yılı Temmuz ayında görülen yüzde 8,4 artışın ardından en yüksek seviyeye gelindi.

Ülkede meyve ve sebze fiyatlarında artış yüzde 15'e kadar çıktı. Lokanta ve hazır yemek fiyatları yüzde 6,5, et, kümes hayvanları ve balık fiyatları yüzde 7,6 arttı.