Yenilenebilir enerji fiyatlarında sert yükseliş

Rüzgar ve güneş enerjisi fiyatları, büyük küresel pazarlardaki arz sıkıntıları ve yedek parçadan, nakliyeye ve istihdam ücretlerine kadar pek çok alanda yaşanan fiyat artışları ile yıllık bazda yaklaşık yüzde 30 yükseldi.

LevelTen Energy'nin çeyreklik olarak yayımladığı enerji alım anlaşmaları (PPA'lar) baz alınarak hesaplanan endeksinde yenilenebilir enerji kontrat fiyatları geçtiğimiz sene Kuzey Amerika'da yüzde 28.5 Avrupa'da ise yüzde 27.5 yükseldi. Bu yılın ilk çeyreğinde fiyatlar Kuzey Amerika'da yüzde 9.7, Avrupa'da ise yüzde 8.6 daha yüksek durumda.

Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik, lojistik ve istihdam piyasalarında yaşanan sıkıntılara Rusya'nın Ukrayna'yı işgali de eklenince yenilenebilir enerji fiyatlarında geride bıraktığımız on yılda düzenli olarak yaşanan düşüş sona ermiş oldu.

Birleşmiş Milletler'in (BM) küresel ısınmanın en kötü etkilerinden kaçınmak için temiz enerji kullanımını teşvik ettiği böylesi bir zamanda yüksek fiyatların talepteki artışı yavaşlatma riski bulunuyor.