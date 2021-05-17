Yeşil tahvillerde 4 kat artış

Sürdürülebilir finansman ihraçları yılın ilk çeyreğinde rekor kırarak 287 milyar dolara ulaşırken, yeşil tahviller geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 400 büyüme kaydetti.

Londra Menkul Kıymetler Borsası Grubu (LSEG) iştiraki ve finansman piyasaları veri sağlayıcı şirketi Refinitiv verilerinden derlenen bilgilere göre, yılın ilk çeyreğinde sürdürülebilir finansman ihraçları geçen yılın aynı dönemine göre iki kat artış gösterdi.

Bu dönemde, dünyada 460 sürdürülebilir finansman ihracı gerçekleştirildi ve söz konusu ihraçlar 287 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Yeşil tahvil ihraçları, aynı dönemde yüzde 400 artışla 131,3 milyar dolara ulaşırken, dünyada bu dönemde 314 yeşil tahvil ihraç işlemi gerçekleştirildi.

Avrupalı kuruluşlar ilk sırada

Küresel sürdürülebilir finansman ihraçlarının yüzde 62'sini gerçekleştiren Avrupalı ihraç kuruluşları bu alanda ilk sırada yer alırken, Avrupa'yı yüzde 18 ile ABD ve yüzde 15 ile Asya bölgesi izledi.

Moody's verilerine göre, yıl sonu itibarıyla sürdürülebilir finansman ihraçları toplam küresel borç ihraçlarının yüzde 10'unu oluşturacak. Bu hızla devam etmesi durumunda sürdürülebilir finansman ihraçlarının yıllık büyüklüğü 650 milyar doları aşacak.

Uzmanlara göre, gelecek 10 yılda tüm finansman araçları sürdürülebilir olacak ve sıfır karbon ekonomiye geçiş planı bulunmayan fosil yakıt şirketleri finansmana erişemeyecek.

"Şirketler atıl varlık olarak kalmak istemiyor"

LSEG Araştırma ve Portföy Yönetimi Başkanı Leon Saunders Calvert, konuya ilişkin değerlendirmesinde, sürdürülebilir finansmanın büyümesinde hükümetlerin iklim değişikliğiyle mücadele politikalarının, yatırım bankalarının sürdürülebilir geleceğe katkı sunma çabalarının ve politika değişikliklerinin etkili olduğunu söyledi.

Bankaların şirketlerden düşük karbonlu ekonomiye geçiş planı talep ettiğini aktaran Calvert, "Şirketler de bir dönüşüm içinde ve düşük karbonlu ekonomide atıl varlık olarak kalmak istemiyorlar." dedi.

Türkiye'de sürdürülebilir finansman ihraçları her yıl artıyor

Calvert, Türkiye'de yılın ilk çeyreğinde gerçekleştirilen sürdürülebilir finansman ihraçlarının 900 milyon doları bulduğunu söyledi.

İşlem sayılarının giderek arttığını dile getiren Calvert, "2020'de bir önceki yıla göre daha fazla işlem gördük. Bu yıl da geçen yıla göre Türkiye'de daha fazla sürdürülebilir finansman ihracı yapıldı. Sürdürülebilir finansmanın Türkiye'de de arttığını görüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Moody's Yatırım Hizmetleri Yeşil Tahvil Analisti Matthew Kuchtyak ise ihraççı kuruluşlar ve yatırımcıların devam eden ilgisine bağlı olarak sürdürülebilir tahvil hacimlerinin artmaya devam ettiğini belirterek, "İklim değişikliği ve sürdürülebilir kalkınmaya odaklanan hükümet politikaları piyasanın daha fazla büyümesini teşvik edecek." ifadesini kullandı.