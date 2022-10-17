Yıl sonu küresel enflasyon beklentisi yüzde 9,5

ifo Enstitüsü ve İsviçre Ekonomi Politikası Enstitüsü tarafından üç ayda bir yapılan ve 100'den fazla ülkeden 1.687 katılımcının katıldığı Ekonomik Uzmanlar Anketi'ne (EES) göre, 2022 için beklenen oran yüzde 9,5 oldu.

Ifo araştırmacısı Niklas Potrafke, “İkinci çeyreğe kıyasla, 2022 için enflasyon beklentileri bir kez daha 1,8 puanlık önemli bir oranda arttı” dedi.

Katılımcılar önümüzdeki yıllar için de daha yüksek enflasyon oranları beklemeye başladılar. Ankette, 2023 ve 2026 yılları için küresel enflasyon beklentileri sırasıyla yüzde 7,5 ve yüzde 5 seviyesinde oluştu.

Anket, 7-21 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleştirildi.