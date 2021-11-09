Yoksul ülkelerden zengin ülkelere 'hasar' ödeme çağrısı

Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nde yoksul ülkeler zengin ülkelere küresel ısınmanın neden olduğu, güçlü fırtınalar, kuraklık ve sellerin verdiği zararla artmaya devam eden hasarlar için ödeme yapma çağrısında bulunuyor.

Glasgow'da yürütülen bu kampanya ile iklim konusunda hassas ekonomilere yüz binlerce dolar yardımda bulunulmasını talep ediliyor. Ancak yoksul ülkeler daha önce dünya güçleri tarafından taahhüt edilen 100 milyar doları tahsil etmekte zorlanmıştı.

Gelişmekte olan ülkelerin fosil yakıt kullanımını bırakması ve gelecekteki daha yüksek sıcaklıklara hazırlanabilmesi için daha önce taahhüt edilmiş maddi yardımlar, yoksul ülkelerin küresel ısınma konusunda en az sorumluluk sahibi ülkeler olması kabul edilerek teklif edilmişti.

Yoksul ülkeleri temsilen iklim zirvesindeki müzakerelere katılan Climate Action Network danışmanlarından Hatjeet Singh, "Önlem alma ve uyum sağlama konusunda oldukça geç kaldık ve şimdi büyük çapta zarar ve hasarla karşı karşıyayız" dedi.

Gelişmiş ülkeler talebe direniyor"

Şu ana kadar tartışmaların bildiride "zarar ve hasar" ifadelerine yer verilmesi konusuna odaklanıldığını belirten Singh, potansiyel maliyeti ve yasal sonuçları açısından endişeli olan ABD, AB ve diğer gelişmiş ülkelerin talebe direndiğini söyledi.

Alman Ekonomik Kooperasyon ve Kalkınma Bakanlığı başkanı Juergen Zattler, AB önlem ve uyum yardımından ayrı olarak zarar ve hasar yardımında da bulunmayı düşünmeli mi sorusuna yanıt olarak, bu soru için henüz erken olduğunu söyledi.

Zattler, zirvede "Tartışmaların şu anda bu noktada olduğunu düşünmüyorum" dedi ve ekledi, "Henüz zarar ve hasarın net bir şekilde ne anlama geldiğini, iklim değişikliğine uyumdan nasıl bir farkı olduğunu bilmiyoruz".

Her yıl 400 milyar dolar dolar hasar öngörüsü

Ekonomistler iklim değişikliği kaynaklı hava durumları nedeniyle oluşam hasarı düzeltme maliyetinin 2030'a kada yıl başına 400 milyar dolar olacağını öngörüyor.

Kalkınma ajansı Christian Aid, iklim hasarının yoksul ülkeleri 2050 yılına kadar Gayri Safi Yurt İçi Hasılasının (GSYH) beşte biri kadar maliyeti olabileceğini öngörüyor.