"Yuan kurunda her iki yönde dalgalanmalar standart hale gelecek"

Çin Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Liu Guaquang, Çin'in para birimi için her iki yönde de dalgalanmanın standart haline geleceğini ve yuan kurunun global finansal piyasalardaki değişimlerin yanı sıra piyasa arz ve talebine bağlı hareket etmeye devam edeceğini söyledi.

Liu, Çin MB'nin yuan kurunu makul ve dengeli bir seviyede temel olarak istikrarlı tutmak için beklentileri yönlendireceğini de vurguladı.