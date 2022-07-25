Yunanistan, AB'nin doğal gaz tasarruf talebinden muaf olmak istiyor

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Yannis İkonomu, AB ülkelerinden talep edilen yüzde 15'lik doğal gaz tasarrufunun, son beş yılın tüketim miktarlarının ortalaması üzerinden hesaplandığını belirterek, önerinin Yunanistan için kabul edilemez olduğunu söyledi. İkonumu, "Zira bu, ülkemiz için aslında yüzde 24'lük bir azalış anlamına geliyor. Yunanistan, yarın bu önerinin değiştirilmesini ya da Yunanistan'ın bundan muaf tutulmasını talep edecek." dedi.

İkonumu, Yunanistan'ın talebinin, yüzde 15'lik tasarruf hesaplanırken, son beş yılın ortalamasının değil, geçen yılın baz alınması olduğunu belirtti.

AB, Rusya'nın doğal gazı kesmesi durumuna karşı, acil durum planı kapsamında bütün üye ülkelerden gaz tüketimlerini yüzde 15 azaltmalarını istemişti.