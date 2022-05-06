Yunanistan'da halka elektrik desteği

Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, artan elektrik maliyetlerinden hane halklarını korumak için yeni devlet desteği sözü verdi.

Başbakan Mitsotakis dün yaptığı açıklamada, verilecek devlet desteğinin kısmen elektrik üreticilerinin artan enerji fiyatlarından biriktirdikleri kazançların yüzde 90 oranında vergilendirilmesi yolu ile finanse edileceğini vurguladı.

Yeni devlet desteği çerçevesinde yılın ilk 5 ayında enerji faturalarında ouşan ek maliyetin yüzde 60'ı, maksimum 600 euroya kadar kısmı devlet tarafından karşılanacak. Bu destek yıllık kazançları 45 bin euroya kadar olan hanehalklarına verilecek. Ancak Başbakan, sağlanacak bu devlet desteğinin maliyetine yönelik bir tahmin vermedi.