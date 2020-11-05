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Zandi: Yeni başkan göreve başlayana kadar yeni bir kurtarma paketi beklemiyorum

Moody's baş ekonomisti Zandi, ABD' başkanının göreve başladığı tarihe dek bir kurtarma paketi beklemediğini duyurdu.

Zandi: Yeni başkan göreve başlayana kadar yeni bir kurtarma paketi beklemiyorum
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Moody's Analytics baş ekonomisti Mark Zandi, federal hükümetin 11 Aralık'a kadar çalışmasına imkan verecek bir harcama tasınısının Kongre'den geçmesi için "olası bir pencere" açıldığını söyledi.

Yeni bir COVID-19 yardım paketi konusunda da değerlendirmede bulunan Sandi, "Gerçekçi olmak gerekirse, yeni başkan göreve başlayana kadar yeni bir kurtarma paketi beklemiyorum" dedi.

ABD'de seçimi Joe Biden'in kazanması halinde Trump'tan görevi 20 Ocak'ta devralacak.

Zandi ayrıca, ABD'de GSYH'nın pandemi öncesi seviyesine 2021 ilk çeyrekte dönmesini beklediğini, ancak istihdamda toparlanmanın 2023'ün ikinci yarısına kadar olmasını beklemediğini söyledi.

Avrupa'ya ABD'nin nereye gittiğine yönelik öncü gösterge olarak kısa vadeli baktığını belirten Zandi, "Avrupa'nın pandemide bizden 4-6 hafta kadar önde olduğunu hissediyoruz" dedi.

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