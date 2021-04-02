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"Zengin ülkeler eşitsizlikleri azaltmak için vergileri kullanabilirler"

IMF, zengin ülkelerde eşitsizlikleri azaltmak için kademeli vergilendirme uygulamasına geçilebileceğini açıkladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Uluslararası Para Fonu (IMF), gelişmiş, zengin ekonomilerin COVID-19 salgınının ortaya  çıkardığı eşitsizlikleri azaltmaya yardım için daha kadameli gelir, veraset ve emlak vergileri kullanabileceklerini ve  "aşırı yüksek" şirket kârlarını vergilendirebileceklerini bildirdi.

IMF hazırladığı Mali İzleme-Fiscal Monitor raporunda, pandeminin  sağlık hizmetlerine, eğitime ve dijital altyapıya erişimde var olan eşitsizlikleri artırdığına işaret etti.

Pek çok ülkenin COVID-19 aşılarına erişimi sağlamak ve hizmetleri iyileştirmek için ek gelirlere ihtiyacı olduğunu belirten IMF, gerekli kaynakların sağlanması için gelişmiş ekonomilerin gelir vergilendirmesinin kademelerini ve veraset ile emlak vergilerini artırabileceklerini  vurguladı.