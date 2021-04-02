"Zengin ülkeler eşitsizlikleri azaltmak için vergileri kullanabilirler"

Uluslararası Para Fonu (IMF), gelişmiş, zengin ekonomilerin COVID-19 salgınının ortaya çıkardığı eşitsizlikleri azaltmaya yardım için daha kadameli gelir, veraset ve emlak vergileri kullanabileceklerini ve "aşırı yüksek" şirket kârlarını vergilendirebileceklerini bildirdi.

IMF hazırladığı Mali İzleme-Fiscal Monitor raporunda, pandeminin sağlık hizmetlerine, eğitime ve dijital altyapıya erişimde var olan eşitsizlikleri artırdığına işaret etti.

Pek çok ülkenin COVID-19 aşılarına erişimi sağlamak ve hizmetleri iyileştirmek için ek gelirlere ihtiyacı olduğunu belirten IMF, gerekli kaynakların sağlanması için gelişmiş ekonomilerin gelir vergilendirmesinin kademelerini ve veraset ile emlak vergilerini artırabileceklerini vurguladı.