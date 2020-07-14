Darbe gecesi makine siparişi verilen dev seramik yatırımı

14 Temmuz 2020

Darbe girişiminin en sıcak saatleri... Tüm Türkiye şaşkın, yaşananları anlamaya çalışıyor. Milyonlarca insanın sokağa çıktığı, darbecilere direndiği sıcak saatlerde Kütahya merkezli NG Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nafi Güral, evinde çalışma masasına oturur. Sakin olmaya çalışır, soğukkanlılığını muhafaza etme gayretindedir.

Dilerseniz masa başında cereyan edenleri DÜNYA’ya özel yolladığı yazısında Nafi Güral’ın kaleminden okuyalım:

"Bir ihtilal girişimi olmuş, sonunun ne olacağı belli değil. Ülkemizi, insanlarımızı, ekonomimizi, en önemlisi yaşantımızı nasıl etkileyecek belli değil, ama yüreğimizde bir inanç var; Türkiye büyük ve güçlü ülkedir, insanlarımız her türlü zorluğu yenecek moral, güç ve tecrübeye sahiptir. Sayın Cumhurbaşkanımızı ekranlarda gördüğümde, "Bu iş bitmiştir, sonu selamet olacaktır” düşüncesi ile klavye başına geçtim, üç mektup yazdım.

Birinci mektup İtalyan makine tedarikçimize "2014 yılında aldığımız makine ve ekipmanların aynısını sipariş ediyoruz, peşinatınızı 20 Temmuz’da göndereceğiz” oldu. İkinci mektup yurt dışındaki 84 bayimize "Merak etmeyin siparişleriniz aksamayacak, yeni siparişlerinizi bekliyor olacağız”dı. Üçüncü mektup yurt içindeki 226 iş ortağımıza, "Merak etmeyin, her şey güzel olacak, iyi şeyler düşünün, bu gece yeni bir fabrika kurmaya karar verdik, yeni fabrikanın malını nasıl satacağınızı da düşünmeye başlayın” şeklindeydi.

Gerçekten de darbenin sıcak saatlerinde alınan yatırım kararı ertesi günü, yani 16 Temmuz akşamı, demokrasi mitinglerinin ilkinde Nafi Güral tarafından bizzat Kütahya halkına açıklanır: "Sevgili Kütahyalılar, güçlü Türkiye için güçlü yatırımlar gerekiyor. Size söz veriyorum. Bir ay içinde yeni tesisin temeli atılacak. Bir yıl içinde de açılacak, ihracat yapacak, Kütahya'ya can-suyu olacak” cümleleri ile verilen söz, NG Holding tarafından yerine getirilir. Grubun 7’inci seramik fabrikası, büyük ölçekli ürün imalatı yapan kuruluşu bir yıldan az bir zaman içerisinde tamamlanır.

NG Holdingin ihracatının üçte birini karşılıyor

Bugün alanında yalnız Türkiye'nin değil, dünyanın en önemli gruplarından olan NG Holding'in doğmasında öncülük yapan Kütahya Porselen'in temelleri, 50 yıl önce 400 ortak ile atıldı. 1984'te Nafi Güral'ın hisselerin yüzde 75'ini devraldığı şirketin yanı sıra makineden, turizme, ambalaja uzanıyor NG Holding'in faaliyet alanları. Yine de grubun lokomotifi hiç kuşkusuz Kütahya Seramik.

Darbe gecesi yer ve duvar karosu üretmek üzere Kütahya Seramik'in yedinci fabrikası olarak kuruluş kararının alındığı Kütahya OSB'deki tesisin temeli, Ağustos 2016'da o tarihli Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu tarafından atılıyor. 325 kişinin istihdam edildiği fabrika 2017'nin Haziran ayında karo üretimine başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştiriliyor.

Nafi Güral, seramik ihracatının yüzde 32'sinin bu tesis vasıtası ile sağlandığını dile getirerek, yatırımlarına ilişkin şu değerlendirmeyi yapıyor:

"Bu fabrika sayesinde hem üretim yaptık, hem de özellikle AR-GE ve inovasyon çalışmalarımız esnasından karşılaşılan sorunlarımızı bertaraf etmek imkanımız oldu. Aldığımız 'en itibarlı marka ödülü' bu fabrikanın üretim teknolojisinden daha çok ürün ve sistem geliştirme teknolojilerine yapılan ve yapay zeka olarak tarif edilen teknoloji yatırımı olduğunu söylemek lazım."