Makinecilerden 'Yerli Makine Üretimi İzleme Komitesi' talebi

11 Eylül 2020

ESRA ÖZARFAT / BURSA

Makina İmalatçıları Birliği (MİB) Başkanı Emre Gencer, ‘Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi’ni değerlendirdi. Yüksek katma değerli, ileri teknolojiye sahip, kendi makinelerini üreten ülkelerin gelişmiş ülkeler olduğunu vurgulayan MİB Başkanı Gencer, bu noktada Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi’nde ilk çağrının makine sektörünü kapsamasının önemli olduğunu söyledi. Gencer, “Bu yeni dönemde, katma değerli üretimlerimizin ülkemize kaydırılabilmesi için devlet yardım ve desteklerine her zamankinden daha fazla ihtiyaç söz konusu. ‘Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi’ ile ortaya çıkan olumlu gelişmeyi daha da ileriye taşıma noktasında, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın öncülüğünde, ilgili bakanlık ve kuruluşların sektör üst kuruluşları ile birlikte katılacakları bir yerli makine üretimi izleme komitesinin oluşturulmasının yararlı olacağını düşünüyoruz” dedi. Öte yandan salgın nedeniyle tedarik zincirlerinin bölgeselleştirilme sürecine girdiğine işaret eden Gencer, “Bu dönemde, özellikle ana pazarlarımız olan Avrupa ülkelerine firma ve marka satın alma yoluyla daha fazla nüfuz edebiliriz” diye konuştu.

Makina İmalatçıları Birliği Başkanı Emre Gencer

“Gümrük Birliği’nde atılacak adımlar önemli”

Sanayi planlamasında yerli makine üretimini desteklemenin temel politika önceliği olarak belirlenmesinin önemine dikkat çeken Emre Gencer, gelişmiş ülkelerin özellikle Endüstri 4.0 kapsamında akıllı fabrikalar, dijital dönüşüm uygulamaları, sanal gerçeklik, yapay zekâ gibi alanlara yatırım yaptığına işaret etti. Gencer, “Ülkemiz açısından baktığımızda da yüksek katma değerli üretimin yolu; bilime ve teknolojiye yatırım yapan, dijital dönüşümünü gerçekleştirmiş, yerli ve milli makine üretiminden geçiyor. Dolayısıyla içinde barındırdığı mühendislik ve Ar-Ge gücü sayesinde, yüksek teknolojiye dönüşümü en hızlı gerçekleştirebilecek altyapıya sahip olan sektör, makine imalat sektörüdür. Dünya ticaretinde salgın sonucunda oluşan yeni gelişmelere süratle uyum sağlamamız gerektiğinin bilincindeyiz. Gümrük Birliği’nin Avrupa Yeşil Anlaşması ve Dijital Tek Pazar ile uyumu yönünde atılacak adımlar son derece önemlidir” değerlendirmesini yaptı.

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi’nde kabul edilen 10 projeden 6’sı MİB üyesi firmaların projeleri. Bu firmalar arasında Bursa’dan da İğrek, Ermaksan ve Durmazlar firmaları yer alıyor.